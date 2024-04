Volodymyr Zelensky appelle à une réponse mondiale «unie» face à la «terreur» de l'Iran et de la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche à une réponse mondiale "résolue et unie" face à la "terreur" de l'Iran et de la Russie, en condamnant l'attaque menée par Téhéran contre Israël dans la nuit. "L'Ukraine condamne l'attaque de l'Iran contre Israël à l'aide de drones Shahed et de missiles", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter), appelant à tout faire pour éviter une "escalade" au Moyen-Orient.

"En Ukraine, nous connaissons très bien l'horreur des attaques similaires de la Russie, qui utilise les mêmes drones Shahed et des missiles russes, les mêmes tactiques de frappes aériennes massives", a-t-il ajouté, en référence à ces drones de fabrication iranienne.

Appel au Congrès américain

"Les actions de l'Iran menacent l'ensemble de la région et du monde, tout comme les actions de la Russie menacent d'un conflit plus vaste, et la collaboration évidente entre les deux régimes pour répandre la terreur doit faire l'objet d'une réponse résolue et unie de la part du monde", a-t-il déclaré. "Il est essentiel que le Congrès américain prenne les décisions nécessaires pour renforcer les alliés de l'Amérique en cette période critique", a plaidé Volodymyr Zelensky.

L'Ukraine réclame à ses alliés davantage d'aide militaire pour affronter l'invasion russe, débutée il y a plus de deux ans. Mais des divisions politiques à Washington ont enrayé ce processus et une aide de 60 milliards reste bloquée au Congrès américain, au grand dam de Kiev.