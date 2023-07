Vladimir Poutine "a l'intention" de se rendre en Chine en octobre prochain, à l'invitation de son homologue Xi Jinping qui était venu à Moscou en mars dernier, a déclaré mardi le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov. "Nous avons reçu une invitation et nous avons l'intention de nous rendre en Chine lors du Forum "La Ceinture et la Route" qui se tiendra en octobre", a indiqué Iouri Ouchakov, cité par les agences de presse russes. Il s'agirait du premier voyage de Vladimir Poutine en Chine depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine le 24 février 2022. Quelques semaines avant l'assaut sur Kiev, il s'était rendu à Pékin lors des Jeux olympiques d'hiver organisés par son voisin chinois.

"Nouvelles routes de la soie"

La Russie et la Chine entretiennent des relations étroites qui se sont renforcées depuis le déclenchement de l'offensive du Kremlin en Ukraine et la pluie de sanctions occidentales qui a frappé l'économie russe. Pékin a, de son côté, mis un point d'honneur à ne pas condamner l'assaut des Russes contre l'Ukraine. Le président chinois Xi Jinping s'est ainsi rendu en mars à Moscou où il a déclaré que les relations bilatérales "entraient dans une nouvelle ère". Les deux pays, qui partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine, se sont d'ailleurs récemment rapprochés dans le domaine militaire.

En 2017 et 2019, Vladimir Poutine avait participé en Chine aux deux premières éditions du Forum "La Ceinture et la Route", aux côtés d'autres dirigeants internationaux. Ce forum tient son nom du projet pharaonique chinois des "Nouvelles routes de la soie", qui doit notamment permettre de développer, grâce à des fonds chinois, des routes, des ports, des chemins de fer et d'autres infrastructures à l'étranger.