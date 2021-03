Visite en Irak : "Des paroles de respect du pape à tous les Irakiens"

INTERVIEW

Une rencontre historique a eu lieu samedi matin en Irak entre le pape François et l'ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse de nombreux musulmans chiites d'Irak et d'ailleurs. Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de L'Œuvre d'Orient et prêtre du diocèse de Paris, est présent aux côtés du pape lors de sa visite en Irak. Il a réaffirmé sur Europe 1 samedi midi que le Pape veut envoyer un message de "paix", et ce pour tous les Irakiens quelle que soit leur religion. "Ce sont des paroles de respect du pape pour tous les Irakiens. Il ne vient pas soutenir les chrétiens à côté des musulmans, en-dehors des musulmans ou encore moins contre les musulmans", a assuré Monseigneur Gollnisch. "Ce n'est pas tout à fait le style du pape François !"

Un message de paix

Le pape, qui a transmis un message de "paix" tout au long de son séjour, souhaite ainsi "redonner aux Irakiens du respect, de la confiance, de l’espérance". Au yeux de l'homme d'église, la visite pontificale en Irak est donc "importante à plusieurs niveaux". "C’est important pour l'Irak qui souffre atrocement depuis 40 ans, qui est bafoué, méprisé, où tout le monde s’imagine pouvoir intervenir comme il veut. Donc c’est important de redonner aux Irakiens du respect, de la confiance et de l’espérance. Ensuite, c'est important au niveau interreligieux, car le pape, qui a déjà rencontré les responsables de l’islam sunnite, a pu rencontrer l’un des leaders de l’islam chiite, le grand ayatollah Sistani. Ce dernier est soucieux de plus d’autonomie du politique par rapport au religieux, il ne veut pas que les religieux soient dans la politique", a expliqué plus en détail Monseigneur Gollnisch.

Ces messages de "paix" sont très importants pour le pape depuis sa prise de fonction, assure-t-il. "Il est déjà venu Israël, en Palestine, en Turquie, en Arménie... Il veut donner des messages de paix. Nous, on y est habitués depuis 70 ans, ça nous paraît un peu convenu, mais quand vous êtes dans un pays déchiré depuis 40 ans par des guerres, des exactions, parler de paix est un message très fort qui touche le cœur des gens."

Dialogue interreligieux

Selon Monseigneur Gollnisch, le pape était donc particulièrement attendu par les chrétiens d'Irak mais aussi par les musulmans. "C'est une voix mondiale qui dit que l'Irak a le droit d’être respecté, de vivre, d’envisager son avenir, d'avancer sur le chemin de l’unité (...) Les peuples ont besoin de se sentir respectés. Un peuple humilié risque de céder à la désespérance et à la violence."

Frédéric Mounier, ancien correspondant au Vatican et ancien chef du service "Religions" du quotidien La Croix, va aussi dans ce sens. Sur Europe 1, il confirme que le pape est "le pape des fractures du monde. Il veut être là où ça fait mal, où les religions se frottent… Il veut apporter de quoi penser et panser les blessures. Sur la place des chrétiens d’Orient il a utilisé l’image du tapis oriental : les chrétiens ont leur place avec les différents courants de l'islam, comme la trame d'un tapis avec les fils de différentes couleur forme un paysage d’ensemble."

De la paix et de la politique

"Parfois j’entends dire qu’au Moyen-Orient, les religions sont sources de guerre et de violence", conclut Monseigneur Pascal Gollnisch. "Ce qui est source de violence, ce sont les manipulations des religions par le politique. Le grand message qu'ont délivré l'ayatollah Sistani et le pape François, c'est de vouloir que les religions ne soient pas manipulées et encore moins sources de violence."

Dimanche, le pape doit se rendre à Mossoul, pour une journée très sensible puisqu'il va inviter les chrétiens à rester et à revenir. La communauté chrétienne du pays, l'une des plus anciennes au monde, est passée de 1,5 million de membres à quelque 400.000, sous les coups des violences et de la pauvreté, endémique dans le pays.