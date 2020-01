Virus : la Chine annonce le 1er décès hors du berceau de l'épidémie

Les autorités chinoises ont annoncé jeudi le premier décès dû au coronavirus en dehors du berceau de l'épidémie, la province de Hubei dans le centre de la Chine, où les premiers cas sont apparus.

La commission sanitaire de la province de Hebei (nord), qui jouxte Pékin, a déclaré dans un communiqué qu'un homme de 80 ans contaminé par le virus était décédé mercredi, ce qui porte le bilan en Chine à 18 morts.

La Cité interdite ferme ses portes

Wuhan, capitale de la province de Hubei, est au coeur de l'épidémie qui depuis décembre a contaminé près de 600 personnes. Depuis 10 h heure locale, plus aucun train ni avion ne doit en principe quitter la métropole de 11 millions d'habitants en plein centre de la Chine. Les péages aux sorties autoroutières de la ville sont fermés.

Symbole de l'inquiétude qui s'est emparée de tout le pays, la Cité interdite de Pékin, l'ancien palais des empereurs, a annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre pour éviter tout risque de contamination entre les visiteurs.

A la veille du long congé du Nouvel an chinois, la capitale a déjà décrété l'annulation des festivités, qui drainent habituellement des centaines de milliers de badauds dans les parcs pour assister à la traditionnelle danse du lion et du dragon. A Wuhan, "les habitants ne doivent pas quitter (la ville) sans raison spécifique", ont décrété les autorités, afin "d'enrayer efficacement la propagation du virus", le Nouvel an occasionnant chaque année des centaines de millions de voyages. Huanggang, une métropole de 7,5 millions d'habitants à 70 km plus à l'est, fait l'objet de mesures similaires. Tout près, Ezhou (1,1 million d'habitants) a fermé sa gare.