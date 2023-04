Virus intestinal ou crise cardiaque ? L'état de santé du président turc Erdoğan interroge

En difficulté dans les sondages face à son opposant Kemal Kılıçdaroglu, le président turc candidat à sa réélection multiplie les meetings aux quatre coins du pays ces dernières semaines. Mais après avoir dû interrompre une interview télévisée mardi soir, Recep Tayyip Erdoğan, au pouvoir depuis 20 ans, a annulé tous ses déplacements mercredi et ce jeudi. De quoi réveiller les interrogations sur la santé du président turc, âgé de 69 ans.

Une campagne très intense

La séquence a surpris les téléspectateurs turcs mardi soir. En pleine interview, une publicité est subitement diffusée, alors que Recep Tayyip Erdoğan ne semble pas en état de répondre aux questions de ses interlocuteurs. Un quart d’heure plus tard, le président turc - visiblement fatigué - revient à l’antenne pour s’excuser. Il admet qu’il a hésité à annuler sa participation à l’émission et souligne que la campagne est très intense.

Mercredi, le président sortant a déclaré dans un tweet devoir annuler ses déplacements. Ce jeudi, il renonce à inaugurer en personne la première centrale nucléaire du pays, et se contentera d’un message vidéo.

La présidence turque dément les rumeurs autour d'une crise cardiaque

Il n’en fallait pas plus pour que des rumeurs commencent à circuler. Certaines allant jusqu’à affirmer que le chef de l’état turc aurait subi une crise cardiaque et serait hospitalisé. Des propos démentis par la présidence turque. Déjà, après une opération à l’intestin, des rumeurs avaient prétendu Recep Tayyip Erdoğan condamné, atteint d’un cancer de l’estomac, c’était il y a plus d’une décennie.