Virulente attaque de Trump contre la chef des démocrates au Congrès

Donald Trump a accusé dimanche la chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants de se comporter de façon "irrationnelle" et de s'être radicalisée, après que Nancy Pelosi a rejeté une offre du président américain qui lui aurait permis de financer le mur frontalier.

Dans une virulente charge sur Twitter, Donald Trump est allé jusqu'à demander à Nancy Pelosi, élue de Californie, de faire nettoyer les rues de San Francisco où elle réside. "Nancy Pelosi s'est comportée de façon si irrationnelle et s'est tellement déportée sur la gauche qu'elle est désormais officiellement une démocrate radicale. Elle est tellement pétrifiée par les gauchistes de son parti qu'elle a perdu tout contrôle", a écrit le président. "Et, en passant, nettoyez les rues de San Francisco, elles sont répugnantes !", a ajouté Donald Trump à l'attention de la responsable démocrate.

Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control...And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting!