VIDÉO - Comment s'occupent les enfants à Pékin ? Petit tour au centre commercial...

REPORTAGE

Aujourd'hui, c'est mercredi, mercredi, le jour des enfants, même en Chine. Je vous emmène, donc, pour ce quatrième épisode de notre série Un hiver Chine , à l'est de Pékin, où se trouve toute une série de centres commerciaux géants, de véritables villes dans la ville et qui offrent tout un tas d'activités pour les familles et surtout pour les enfants. Pour l'occasion, je vous ai choisi cette version chinoise d'un chant de Noël, car ce sont toujours les vacances ici, les vacances du Nouvel An chinois (voir vidéo en illustration de cet article).

On est à l'extérieur d'un grand centre commercial de Pékin, un centre commercial ultramoderne et il y a plein d'animations qui sont organisées autour des Jeux olympiques avec les sponsors de ces Jeux, évidemment, qui ont installé des stands un peu partout. On peut voir à la fois les épreuves de ces Jeux olympiques d'hiver et puis des idées cadeaux autour du thème des J.O (voir vidéo en illustration).

On va passer à l'intérieur de ce grand centre commercial où des activités sont proposées pour les enfants, comme ce théâtre d'ombres, un spectacle très traditionnel en Chine et qui, même aujourd'hui, passionne toujours les enfants. On se passionne pour ces petits personnages de la mythologie chinoise.

En plein Nouvel An chinois

On est en pleines vacances du Nouvel An chinois. Ici, le Nouvel An chinois, c'était le 1er février. Ce sont traditionnellement les grandes vacances ici en Chine. Elle dure un mois, les écoles primaires sont fermées et tout le monde en profite pour aller se promener et faire des activités avec les enfants, en famille.

Cette fois, on entre dans une salle gigantesque et extrêmement bruyante, vous l'entendez, consacrée aux jeux vidéo. Il y a une vraie passion pour les jeux vidéo en Chine. Il y a aussi des fauteuils de massage pour se reposer ou dormir, des petites cabines pour faire du karaoké. Et là, c'est une allée avec uniquement des restaurants, avec au menu la célèbre fondue chinoise, très appréciée en hiver, évidemment.

Voilà, vous l'aurez compris, les centres commerciaux à Pékin sont absolument gigantesques et bondés pendant les congés du Nouvel An chinois. Si vous voulez voir plus d'images de Pékin et de ses habitants, rendez vous sur la chaîne YouTube d'Europe 1, Playlist Un hiver en Chine .