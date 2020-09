Asile et immigration : comment Bruxelles veut modifier le règlement de Dublin

DÉCRYPTAGE

C’est un sujet qui déchire les Européens depuis plus de cinq ans. Deux semaines après l’incendie qui a détruit le 9 septembre dernier le camp de migrants de Moria, sur l’île de Lesbos en Grèce, Bruxelles va présenter une refonte du système européen d’asile et de migration, baptisée "pacte migratoire". La Commission européenne veut modifier le fameux règlement de Dublin prévoyant que les demandes d’asile soient examinées dans le pays où la personne pose le pied en premier.

Un "nouveau mécanisme de solidarité"

Le principal problème de ce règlement, c'est que son texte date d'avant la crise migratoire de 2015 et qu'il n'a pas anticipé le cas d'un afflux massif de migrants. D’où les fortes tensions ces dernières années entre la Grèce et l’Italie d’une part, qui sont très souvent des pays de première arrivée, et le reste de l’Union de l’autre. C'est donc pour éviter de retrouver une situation similaire que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, veut mettre en place "nouveau système européen de gouvernance de la migration avec des structures communes pour l’asile et le retour, mais aussi un nouveau mécanisme de solidarité".

Tous les pays membres doivent contribuer en cas d'urgence

Concrètement, Bruxelles veut que tous les pays membres contribuent en cas d’urgence. Soit en prenant une partie des demandeurs d’asile en charge, soit en s'occupant de l’expulsion des déboutés de l’asile vers leur pays d’origine. En contrepartie, les pays dits de "premier accueil" enregistreraient tous les migrants avec le soutien des agences européennes et ils feraient un premier tri sur place. Avec ce "pacte migratoire", la Commission européenne veut croire qu'elle va enfin mettre d'accord les 27 sur un sujet qui les divise depuis des années.