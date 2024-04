Venezuela : un youtubeur célèbre arrêté, accusé de liens avec des activités terroristes

Le célèbre youtubeur vénézuélien Oscar Alejandro, spécialisé dans le tourisme, a été arrêté dimanche au Venezuela, accusé de liens avec des "activités terroristes", ont déclaré ses proches, les autorités n'ayant pas encore commenté l'affaire. "Selon les premières informations disponibles, l'arrestation est liée à des accusations d'activités terroristes", a déclaré la famille dans un communiqué transmis à la presse.

LIRE AUSSI - YouTube : Squeezie va bien faire une pause de plusieurs mois

Arrêté à l'aéroport de Caracas

Oscar Alejandro Pérez Martinez, connu sur les réseaux sociaux sous le nom d'Oscar Alejandro, a été arrêté à l'aéroport international Simón Bolívar de Caracas, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Canaima, le parc national où se trouve Salto Angel, la plus haute chute d'eau du monde. Le vidéaste, qui vit aux États-Unis et compte 1,8 million d'abonnés sur YouTube et 580.000 followers sur Instagram, est détenu à la division antiterroriste de la police scientifique (Cicpc) de Caracas.

Il sera présenté à la justice lundi, selon ses proches qui espèrent que la situation sera clarifiée et qu'il bénéficiera d'un "traitement équitable". Dans ses vidéos, Oscar Alejandro, qui a visité 28 pays -- le dernier, le Nicaragua --, se rend sur des sites touristiques et raconte la vie locale. Depuis le début de l'année, les autorités vénézuéliennes ont dénoncé au moins six complots présumés liés au terrorisme et à des conspirations antigouvernementales. Cela a donné lieu à plus de quarante arrestations.