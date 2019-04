Venezuela : regain de tensions après le ralliement de soldats à Guaido

Regain de violences au Venezuela. L'opposant vénézuélien Juan Guaido, engagé dans un bras-de-fer depuis trois mois avec le président Nicolas Maduro, a revendiqué mardi le soutien de "soldats courageux" depuis une base militaire de Caracas, et le gouvernement a dénoncé une "tentative de coup d'État". Des échauffourées ont éclaté peu après dans la capitale entre des manifestants pro-Guaido et la police.

Guaido reçoit le soutien de soldats

Le chef de file de l'opposition Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, a annoncé mardi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux avoir le soutien de "soldats courageux", depuis une base militaire de la capitale, lançant par la même occasion "l'Opération Liberté". "Aujourd'hui, de vaillants soldats, de vaillants patriotes, de vaillants hommes attachés à la Constitution ont répondu à notre appel, nous avons répondu aussi à l'appel et nous nous sommes retrouvés dans les rues du Venezuela", a-t-il dit, accompagné d'un petit groupe d'hommes en uniforme.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 avril 2019

Un commandant de la Garde nationale vénézuélienne annonce ici à la télévision son ralliement à Juan Gaido :

[#AHORA] Un militar se suma a la "Operación Libertad" de Juan Guaidó. Se trata del teniente Ilich Sánchez, comandante del Destacamento 432 de la Guardia Nacional (Vía: @oliverandresfz) pic.twitter.com/Hv5TSRDHm3 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 30 avril 2019

Un "coup d'État" selon le pouvoir

"En ces instants nous sommes en train d'affronter et de neutraliser un groupe réduit de traîtres au sein des effectifs militaires, qui se sont positionnés sur l'échangeur d'Altamira pour promouvoir un coup d'État", a pour sa part réagi sur Twitter le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez. Il a évoqué une "tentative" de coup d'État et accusé la "droite putschiste". "Nous appelons le peuple à rester en alerte maximale pour, avec les glorieuses Forces armées nationales bolivariennes, défaire la tentative de coup d'Etat et préserver la paix", a-t-il ajouté.

Le numéro 2 du pouvoir vénézuélien, Diosdado Cabello, a appelé par ailleurs les partisans du président Nicolas Maduro à un rassemblement au palais présidentiel de Miraflores à Caracas.

Échauffourées

Des échauffourées ont éclaté immédiatement aux alentours de la base aérienne de Caracas où Juan Guaido a annoncé qu'un groupe de militaires s'était soulevé contre le gouvernement. Des forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes contre des manifestants qui avaient répondu à l'appel de Juan Guaido à sortir dans les rues pour soutenir les militaires entrés en rébellion, dans le quartier d'Altamira, proche de la base La Carlota, comme en témoignent des vidéos sur les réseaux sociaux :

Des manifestants anti-gouvernement et des déserteurs de la Garde nationale affrontent des membres de la Garde nationale, qui leur envoient du gaz lacrymogène, dans le quartier d'Altamira, à Caracas #AFPpic.twitter.com/PjjPqINeNG — Agence France-Presse (@afpfr) 30 avril 2019

Une cinquantaine de pays, dont les États-Unis et le Canada, ont reconnu l'opposant Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela et réclament le départ de Nicolas Maduro. Ce dernier a été réélu en juillet 2017 au cours d'un scrutin qui n'a été reconnu ni par l'Union européenne, ni par les États-Unis. Le pays s'enfonce depuis dans une grave crise politique, économique et humanitaire.