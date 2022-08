Vacances : de nombreux Français ont choisi Barcelone comme destination cet été

De nombreux Français ont choisi l'Espagne comme destination de vacances cet été, et notamment Barcelone. Europe 1 est allée à leur rencontre. Dans les endroits touristiques de Barcelone, il est presque impossible de ne pas croiser de Français. Pour les habitués, comme Éric, qui visite la ville pour la quatrième fois, c'est tout simplement une perle rare. "C'est une ville qui regroupe le tout-en-un : beaucoup de cultures, d'histoire. La ville en elle-même, avec les différents quartiers, est très belle. On a aussi la mer", détaille le vacancier.

"Il y a tellement de choses à faire à Barcelone"

Un océan de possibilités concentrées sur quelques kilomètres. C'est exactement ce que sont venus chercher Vanessa et Angèle. "On vit à la campagne, on préfère la ville pour découvrir plein de choses. Il y a tellement de choses à faire à Barcelone", expliquent-elles, assises sur un banc après plusieurs heures de visite. À quelques pas de là, Danny et ses amis sont en pleine séance photo devant la Sagrada Familia. C'est à la fois l'envie de visiter une ville emblématique et leur budget qui les a convaincus. "C'est plus accessible. Il y a des transports en commun partout. On n'a pas besoin de prendre la voiture. C'est moins cher et pour les étudiants, c'est parfait", souligne le groupe d'amis.

Et bien sûr, c'est aussi sa réputation de ville festive qui attire les touristes à Barcelone. Mathieu et Valérien, arrivés la veille, n'ont pas perdu de temps pour s'installer en terrasse avec un cocktail. "Il y a les ramblas et les bars à tapas, c'est une belle station balnéaire. Sans oublier les boites, on va sortir ce soir", se réjouissent les deux amis. Une soirée qui devrait se terminer sur la plage au petit matin.