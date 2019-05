USA : une vidéo manipulée de Nancy Pelosi devient virale

Une vidéo manipulée, montrant la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi en train de bredouiller, avait été partagée des millions de fois vendredi sur les réseaux sociaux, au moment où l'affrontement entre la démocrate et le président Donald Trump franchit un nouveau palier.

Selon une analyse des journalistes de l'AFP, cette vidéo dans laquelle Nancy Pelosi semble s'exprimer avec difficulté a été ralentie à environ 75% de sa vitesse normale, ce qui lui donne une élocution pâteuse. Une version de cette vidéo manipulée postée sur Facebook par le site conservateur Politics WatchDog a été vue plus de 2,3 millions de fois et circulait aussi largement sur YouTube et Twitter. Dans leurs commentaires, des internautes décrivaient la démocrate comme "ivre", suggéraient qu'elle avait pris des médicaments ou avait eu un AVC.

La vidéo ralentie de Nancy Pelosi, souvent considérée comme la bête noire des républicains, a été notamment partagée sur Twitter par l'avocat du président, Rudy Giuliani, qui a ensuite supprimé son tweet. Elle a été publiée au moment où une guerre ouverte oppose la responsable démocrate à Donald Trump, qui l'a qualifiée de "Nancy la folle" et l'accuse d'avoir "perdu la tête".

Nancy Pelosi a quant à elle mis en doute l'équilibre mental du président américain en exhortant sa famille à "intervenir" pour "le bien du pays". Dans un tweet jeudi, elle a aussi repris avec ironie la formule de "génie extrêmement stable" utilisée par Donald Trump pour se décrire lui-même.

When the “extremely stable genius” starts acting more presidential, I’ll be happy to work with him on infrastructure, trade and other issues. https://t.co/tfWVkj9CLT