Une victoire à un concours de lancer de sapin de Noël l'empêche de toucher 760.000 euros d'indemnités

Ce n’est pas le cadeau qu’elle espérait en dessous du sapin. En 2017, Kamila Grabska, 36 ans, a décidé de poursuivre en justice une compagnie d'assurance après un accident de voiture qui lui a causé des blessures au dos et au cou. Selon elle, ses blessures l'ont empêchée de travailler pendant plus de cinq ans, mais aussi d’exercer de nombreux loisirs avec sa famille. En compensation, la mère de famille a réclamé 760.000 euros pour les dommages corporels.

Un concours de lancer de sapin de Noël

Malheureusement pour elle, sa demande d’indemnisation a été rejetée par un juge de la Haute Cour de Limerick après qu'une photographie l’a montré en train de jeter un épicéa lors d'un événement caritatif, un lancer de sapin de Noël, en janvier 2018. En lançant l’arbre à 1,50 m, elle a remporté le concours féminin et des photos avec son trophée ont été postés sur les réseaux sociaux sur la page du conseil régional du comté de Clare.

"Il s’agit d’un très grand sapin de Noël naturel qu’elle lance d’un mouvement très agile", a déclaré le juge dans sa décision relayée par le média The Irish Independent. En plus, la mère de famille n’avait pas encore consulté de médecins avant ce concours et c’est après avoir lancé cet arbre qu’elle a décidé de consulter. Juste après cela, elle a affirmé qu'elle ne pouvait plus soulever un sac lourd sans ressentir une douleur fulgurante. Cette dernière a décidé de quitter son emploi et a reçu des allocations d'invalidité juste après l'événement, a appris le tribunal.

Kamila Grabska tenu à répondre aux décisions du tribunal et elle a nié avoir simulé ses blessures. Elle a aussi déclaré au tribunal qu’elle "essayait de vivre une vie normale" et que c’est pour cette raison qu’elle avait participé au concours de lancer de sapin de Noël malgré ses douleurs.