Une ressortissante russo-américaine arrêtée pour «trahison» en Russie

Une ressortissante russo-américaine, résidente de Los Angeles, a été arrêtée à Ekaterinbourg en Russie pour "trahison", a indiqué mardi le Service fédéral de sécurité (FSB) qui l'accuse d'avoir récolté des fonds pour l'armée ukrainienne. "Le service fédéral de sécurité a mis fin, à Ekaterinbourg, aux activités illégales d'une résidente de Los Angeles âgée de 33 ans, détentrice des nationalités russe et américaine", a indiqué le FSB dans un communiqué.

Enquête pour "trahison"

La jeune femme, qui n'a pas été identifiée, a été arrêtée dans le cadre d'une enquête pour "trahison" car elle aurait collecté, depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine le 24 février 2022, des "fonds au profit d'une organisation ukrainienne, qui les utilisait ensuite pour acheter des moyens médicaux tactiques, des équipements, des armes et des munitions pour les forces armées de l'Ukraine".

Le FSB lui reproche en outre d'avoir participé "aux États-Unis, à plusieurs reprises, à des actions publiques de soutien au régime de Kiev". Une vidéo, diffusée par l'agence d'État Ria Novosti, montre une jeune femme, en doudoune blanche et un bonnet blanc abaissé sur les yeux, être menottée par un agent encagoulé du FSB. Plusieurs ressortissants américains sont détenus en Russie, notamment le journaliste Evan Gershkovich, arrêté il y a près d'un an pour espionnage, à Ekaterinbourg lui-aussi. Il rejette ces accusations, comme ses proches, son employeur, le Wall Street Journal, et le gouvernement américain.

Vers un échange de prisonniers ?

Le président russe Vladimir Poutine a dit vouloir négocier un échange de prisonniers avec Washington, évoquant le cas d'un homme, condamné pour un assassinat commandité attribué à la Russie, qui est en prison en Allemagne. Evan Gershkovich devrait lui voir la prolongation de sa détention provisoire confirmée lors d'une audience d'appel mardi à Moscou.

Un ex-marine américain Paul Whelan, emprisonné en Russie depuis 2018, attend lui aussi un échange, et rejette les accusations d'espionnage qui lui ont valu une peine de 16 ans de prison. Une journaliste russo-américaine, Alsu Kurmasheva, dont le média Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) basé à Prague est financé par le Congrès américain, a elle été arrêtée en octobre 2023. Selon les médias russes, elle est accusée de diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe en Ukraine, crime passible de prison ferme.