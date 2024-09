Une photo emblématique de Winston Churchill dérobée au Canada, retrouvée en Italie

Un célèbre portrait photographique de Winston Churchill qui avait été dérobé dans un hôtel de luxe de la capitale canadienne a été retrouvé en Italie après avoir été acheté aux enchères, ont annoncé les autorités mercredi. Estimé à 100.000 dollars américains (91.000 euros), le portrait dépeignant le dirigeant britannique avait été offert à l'hôtel Fairmont Château Laurier d'Ottawa par le photographe canadien d'origine arménienne Yousuf Karsh, aujourd'hui décédé.

Le cliché, qui est l'un des plus emblématiques de Winston Churchill et qui figure sur les billets de 5 livres Sterling, a été pris après que l'homme d'État se soit adressé au Parlement canadien en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. En août 2022, le personnel de l'hôtel a alerté la police après avoir constaté que la photographie, accrochée dans une salle de lecture à côté du hall principal, avait été remplacée par une copie.

Deux ans plus tard, la police d'Ottawa a confirmé avoir identifié le coupable - un homme de 43 ans vivant à 370 kilomètres à l'ouest d'Ottawa - et retrouvé, à des milliers de kilomètres de l'hôtel, en Italie, le portrait volé. "Le portrait a été vendu par l'intermédiaire d'une maison de vente aux enchères de Londres à un acheteur de Gênes, en Italie, tous deux ne sachant pas que l'œuvre avait été volée", a déclaré la police, mercredi.

Le suspect a été arrêté en avril et inculpé de vol, de falsification et de trafic d'objets volés. "Nous sommes ravis que le portrait emblématique du "Roaring Lion" revienne à sa place légitime au Fairmont Château Laurier", a déclaré Geneviève Dumas, directrice générale de l'hôtel, à l'AFP. "Ce portrait est non seulement une œuvre d'art irremplaçable, mais aussi un élément important de l'histoire de notre hôtel", a-t-elle ajouté. L'œuvre sera restituée à l'hôtel dans les prochaines semaines et l'établissement prévoit l'exposer à nouveau au bénéfice de ses clients et du grand public.