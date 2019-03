Une pétition anti-Brexit dépasse le million de signatures en un jour

Une pétition en ligne demandant au gouvernement britannique de renoncer au Brexit a dépassé le million de signatures jeudi, engrangeant un succès fulgurant au lendemain de son lancement et à huit jours de la date prévue pour la sortie de l'UE. Victime de sa popularité, la page de la pétition lancée sur le site du Parlement britannique était en maintenance jeudi à 16h55 GMT.

2.000 signatures par minutes. Le site a "rencontré des difficultés techniques" en raison de "la charge importante et soutenue sur le système", a indiqué un porte-parole de la Chambre des Communes. Avec "2.000 signatures enregistrées chaque minute", "le taux de signature est le plus élevé que le site ait jamais eu à traiter", a aussi assuré le Parlement sur Twitter. La pétition a ainsi très rapidement dépassé le seuil des 100.000 signatures nécessaire pour provoquer un débat au Parlement.

"Urgence nationale." Parmi les signataires figure l'acteur Hugh Grant. "J'ai signé, comme toute personne sensée dans ce pays. Urgence nationale", a tweeté l'acteur en relayant la pétition. Ou encore la chanteuse écossaise Annie Lennox (ex-Eurythmics), qui a appelé sur Twitter à révoquer l'article 50 du Traité de Lisbonne régissant la sortie d'un pays de l'UE. "Le gouvernement affirme de façon répétée que quitter l'UE est la 'volonté du peuple'. Nous devons mettre fin à cette affirmation en prouvant la force du soutien public actuel pour rester dans l'UE", indique le texte accompagnant la pétition en ligne. Un second référendum "pourrait ne jamais être organisé, donc votez maintenant", est-il aussi écrit.

I’ve signed. And it looks like every sane person in the country is signing too. National emergency. Revoke Article 50 and remain in the EU. - Petitions https://t.co/tPgkaz1soi