Un soldat américain détenu en Russie pour «infraction pénale»

Un soldat américain est détenu depuis jeudi en Russie, où il est accusé d'"infraction pénale", a annoncé lundi une porte-parole de l'US Army. "Le 2 mai 2024, les autorités russes à Vladivostok, en Russie, ont arrêté un soldat américain sur la base d'accusation d'infraction pénale", a déclaré Cynthia Smith, précisant que la famille du soldat avait été prévenue et qu'un soutien consulaire lui était apporté. "En raison de la sensibilité de la question, nous sommes dans l'incapacité de fournir davantage de détails pour le moment", a-t-elle ajouté.

La Maison-Blanche est au courant

Un peu plus tôt, la Maison-Blanche avait dit être "au courant" de la détention d'un soldat américain en Russie. "Nous sommes au courant de cette affaire", a affirmé John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Il réagissait à des informations de la chaîne NBC News selon lesquelles un soldat déployé en Corée du Sud aurait voyagé jusqu'en Russie de son propre chef, où il aurait été arrêté. Le soldat, un sergent, a été arrêté jeudi pour des soupçons de vol et est actuellement en détention provisoire, selon la chaîne CNN.

Ces dernières années, plusieurs citoyens américains ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines en Russie. Washington, qui soutient l'Ukraine face à l'armée russe depuis deux ans, accuse Moscou de vouloir les échanger contre des Russes détenus aux États-Unis. Reporter au Wall Street Journal, Evan Gershkovich, qui a aussi travaillé pour l'AFP à Moscou par le passé, a été arrêté par les services de sécurité russes (FSB) lors d'un reportage à Ekaterinbourg, dans l'Oural, il y a plus d'un an, en mars 2023. Il est accusé d'espionnage, un crime passible de 20 ans de prison, une peine d'une gravité inédite depuis la fin de l'URSS concernant un journaliste étranger. Il rejette ces accusations, tout comme les États-Unis, son journal, ses proches et sa famille.

La Russie n'a jamais étayé ses accusations ni apporté publiquement d'éléments de preuve. L'ensemble de la procédure a été classée secrète. Une journaliste russo-américaine, Alsu Kurmasheva, travaillant pour Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), est aussi en détention depuis octobre 2023 pour ne pas s'être enregistrée en tant qu'"agent de l'étranger" comme l'exigent les autorités.