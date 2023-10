Un séisme de magnitude 6,7 secoue la Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon l'USGS

Un tremblement de terre de magnitude 6,7 a secoué le nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée samedi, a rapporté l'Institut de géophysique américain (USGS). La profondeur du séisme a été évaluée à environ 53 kilomètres et sa secousse enregistrée à 19H30 locales (08H30 GMT). Son épicentre a été localisé à 56,6 kilomètres au sud-est de la ville de Madang. Une réplique de même magnitude s'est produite au large des côtes de Madang quelques minutes plus tard, selon l'USGS.

Pas de victime ni de dégât

Aucune victime ni aucun dégât matériel n'étaient signalés dans l'immédiat par les autorités. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve sur la "ceinture de feu du Pacifique", qui est un point chaud pour l'activité sismique en raison de la friction entre les plaques tectoniques. Les séismes y sont fréquents, mais provoquent rarement des dégâts importants. En dehors des grandes villes, la plupart des régions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont peu peuplées et les bâtiments sont généralement en bois.

Certains séismes ont toutefois été plus destructeurs. En avril, un séisme de magnitude 7 avait fait au moins sept morts dans une région reculée du nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En septembre 2022, un violent séisme avait également fait dix morts dans cet État insulaire. La secousse de magnitude 7,6 avait détruit des centaines de maisons, fendu des routes et provoqué des coupures de courant dans le nord du pays, une région accidentée et recouverte de jungle.