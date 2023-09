Séisme au Maroc : «J'ai vraiment vu le sol bouger de droite à gauche», raconte un expatrié français

Selon le dernier décompte, le séisme qui a touché la région de Marrakech dans la nuit du vendredi au samedi a causé la mort de 2.012 personnes. Pierres par pierres, les secouristes tentent toujours de trouver des survivants sous les décombres, aux côtés des habitants qui tentent également d'aider comme ils peuvent.

"La secousse a été ressentie très violemment"

Beaucoup sous encore sous le choc, à l'image de Lénaick, un habitant de Marrakech qui y tient une maison d'hôtes. Ce dernier dit ressentir "Une grande émotion, une grande tristesse", la voix tremblante. "Au moment précis de la secousse, je me trouvais avec des amis dans un restaurant et la secousse a été ressentie très violemment. J'ai vraiment vu le sol, non pas se dérober, mais bouger de droite à gauche avec mes jambes qui suivaient", raconte-t-il ensuite.

L'entreprise de cet expatrié ne ressortira, elle non plus, pas indemne de ce tremblement de terre "très, très impressionnant". "Et puis les patrons sont arrivés en criant 'Tout le monde dehors, tout le monde dehors'", se rappelle Lénaick, toujours sonné par la soudaineté de l'événement. "Et après, j'ai des hôtes qui devaient arriver aujourd'hui, demain, après-demain, etc, qui eux ont annulé leur séjour. Ce qui revient, c'est la peur de réplique." Une peur que partage de nombreux locaux, alors qu'ils continuent de chercher des victimes sous les décombres.