Un responsable ukrainien arrêté pour «espionnage» en faveur de la Russie

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont annoncé vendredi avoir arrêté un responsable de la région de Khmelnytsky, dans l'ouest de l'Ukraine, accusé d'"espionnage" pour avoir fourni des informations militaires sensibles à la Russie. "Le SBU a arrêté le responsable d'un des départements du Conseil municipal de Khmelnytsky, qui travaillait pour le Service fédéral de sécurité russe" (FSB), ont indiqué les services ukrainiens sur Telegram.

"Haute trahison commise sous la loi martiale"

Ce responsable est notamment accusé d'avoir "recueilli des informations sur les points de déploiement et les lieux de résidence des militaires ukrainiens". Il est accusé de "haute trahison commise sous la loi martiale" et encourt la perpétuité. La Russie "prévoyait d'utiliser ces informations pour préparer des frappes de missiles, ainsi que d'éventuels sabotages et attaques", selon le SBU, qui précise que cet homme a "attiré l'attention du FSB" au cours de ses "études à Moscou" dans les années 1990.

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, les procureurs en Ukraine ont ouvert des milliers de procédures concernant des suspicions de collaboration avec les forces de Moscou. L'ONU avait rapporté l'année dernière que l'Ukraine a ouvert plus de 6.600 procédures pénales "contre des individus pour collaboration et autres crimes liés au conflit" depuis le début de la guerre.