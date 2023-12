Un navire commercial en direction de l'Ukraine saute sur une mine, deux blessés

Un navire commercial battant pavillon panaméen qui se dirigeait vers un port ukrainien pour y charger des céréales a sauté sur une mine, un incident qui a fait deux blessés, ont indiqué jeudi les gardes-frontières. "Un navire civil battant pavillon panaméen a explosé sur une mine marine ennemie en mer Noire. Le vraquier se rendait dans un port du Danube pour y charger des céréales", a affirmé le service des gardes-frontières dans un communiqué.

Un marin transporté à l'hôpital, dans un "état satisfaisant"

Selon eux, le navire a perdu le contrôle et un incendie s'est déclaré après l'impact. Des remorqueurs ont été envoyés vers le navire pour le raccompagner au port. "Deux marins ont été blessés. L'un d'entre eux a été soigné sur place, tandis que l'autre a été transporté à l'hôpital le plus proche pour un examen plus approfondi. Son état est satisfaisant", ajoutent-ils.

L'Ukraine a pu exporter ses céréales via la mer Noire pendant près d'un an à la faveur d'un accord avec la Russie dont Moscou s'est finalement retiré en juillet en dénonçant les sanctions occidentales visant ses propres ventes de produits agricoles.

Les autorités ukrainiennes ont continué à exporter leur production en mettant en place un couloir maritime, bien qu'à des niveaux inférieurs à ceux enregistrés lors du fonctionnement de l'accord. La Russie a frappé à plusieurs reprises ces derniers mois les infrastructures portuaires ukrainiennes dans le Sud et sur le Danube, autre voie de commerce pour l'agriculture ukrainienne.