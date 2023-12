Russie-Ukraine : «Je pense que Vladimir Poutine a gagné la guerre», estime Alexandre Orlov

Un an et neuf mois que l'invasion russe a débuté en Ukraine. 654 jours de combats et personne ne semble savoir quand cette guerre se terminera. L'Ukraine continue de demander de l'aide aux pays occidentaux pour continuer les combats. Une attitude vaine, selon Son excellence Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France : "Moi, je pense qu'il (Vladimir Poutine, ndlr) a déjà gagné la guerre".

"Les Américains mènent des guerres pour s'enrichir"

Selon lui, l'élément qui fait qu'il estime que la Russie a déjà remporté la guerre est le manque d'effectif au sein de l'armée ukrainienne : "L'armée ukrainienne manque d'effectifs, vous pouvez envoyer autant d'armes, de munitions que vous voulez, bientôt, il n'y aura personne pour se servir de ces armes".

Par ailleurs, pour Alexandre Orlov, la responsabilité des États-Unis est à pointer du doigt dans ce conflit : "90 % de l'argent que les Américains ont soi-disant donné à l'Ukraine, a été dépensé aux États-Unis. Ils ont financé leur propre complexe militaro-industriel, ils mènent des guerres pour s'enrichir, c'est ça le secret de la guerre".

"On a même préparé un projet d'accord de paix"

Sur la question de pourquoi les Russes n'ont pas pris la capitale Kiev, là encore, les Américains ont une responsabilité : "Les Russes ont commencé à retirer leurs soldats de Kiev, puisque les négociations ont commencé avec les Ukrainiens, d'abord en Biélorussie, puis en Turquie. On a même préparé un projet d'un accord de paix. Mais Boris Johnson, envoyé par les Américains, est venu à Kiev pour dire non, pas de signature, il faut continuer la guerre".

Sur la question de pourquoi les Russes ont envahi l'Ukraine, la réponse est simple, venir en aide à la population russophone : "Pourquoi nous avons attaqué l'Est de l'Ukraine ? Parce que la population russophone était menacée et agressée par le pouvoir". Et concernant la crainte de pays voisins, comme la Pologne, de voir la Russie étendre ses frontières vers d'autres territoires : "Il n'y a aucun intérêt pour la Russie à conquérir ses terres, nous avons nos propres terres qu'on n'a pas encore aménagées, on a tant de travail chez nous".