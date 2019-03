Un Français arrêté à Bali pour avoir caché de la drogue dans sa villa

Un Français a été arrêté sur l'île indonésienne de Bali pour avoir dissimulé plusieurs dizaines de grammes de drogue dans sa villa, a indiqué lundi la police locale.

Marijuana, haschisch et méthamphétamines. Samuel Pierre Danguny, un paysagiste âgé de 44 ans, risque jusqu'à 12 ans de prison, selon la police. "Il a été arrêté vendredi soir au sud de Denpasar avec six paquets de marijuana (33 grammes), deux paquets de haschisch (16 grammes) et un paquet de méthamphétamines (0,50 gramme)", a détaillé Ruddi Setiawan, le chef de la police de Denpasar, la capitale de l'île.

De la drogue utilisée comme "remèdes à la douleur". Le Français a acheté les drogues pour 8,7 millions de roupies (540 euros environ) en se rendant en bateau sur l'île de Gili Air, proche de Lombok. À son retour, il a caché la drogue dans sa villa de location à Bali que la police a perquisitionnée après avoir reçu des informations. Le paysagiste a déclaré vouloir utiliser ces stupéfiants comme remèdes à la douleur.

L'Indonésie, le pays musulman le plus peuplé au monde a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités. La possession de drogue est sévèrement punie en Indonésie et les trafiquants de drogue encourent de longues peines de prison, voire la peine capitale.