Ukraine : les dirigeants de l'UE rejettent l'annexion par la Russie de quatre régions

Les dirigeants des pays de l'Union européenne "rejettent" et "condamnent" "l'annexion illégale" par la Russie de quatre régions ukrainiennes, ont indiqué vendredi les Vingt-Sept dans une déclaration, accusant Moscou de mettre "la sécurité mondiale en danger".

"Nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons jamais les 'référendums' illégaux que la Russie a organisés comme prétexte pour cette nouvelle violation de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ni leurs résultats falsifiés et illégaux. Nous ne reconnaîtrons jamais cette annexion illégale", affirme la déclaration publiée peu avant la signature des actes d'annexion par le président russe Vladimir Poutine.

Des décisions "nulles et non avenues"

"Ces décisions sont nulles et non avenues (...) La Crimée, Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Lougansk sont l'Ukraine", ajoutent les 27. "Nous appelons tous les États et organisations internationales à rejeter sans équivoque cette annexion illégale", poursuivent-ils. "En sapant délibérément l'ordre international fondé sur des règles et en violant de manière flagrante les droits fondamentaux de l'Ukraine à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale (...) la Russie met la sécurité mondiale en danger", accusent-ils.

"Aucune valeur juridique ou politique" à l'annexion russe, estime Meloni Giorgia Meloni, cheffe pressentie du futur gouvernement italien, a estimé vendredi que l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes n'avait "aucune valeur juridique ou politique" et démontrait que Vladimir Poutine "menace" la sécurité européenne. "La déclaration d'annexion à la Fédération de Russie de quatre régions ukrainiennes après les simulacres de référendum qui se sont déroulés sous une violente occupation militaire, n'a aucune valeur juridique ou politique", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les dirigeants de l'UE réaffirment "le droit de l'Ukraine de se défendre contre l'agression russe pour reprendre le contrôle total de son territoire et de libérer les territoires occupés à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues". L'UE continuera à apporter à l'Ukraine "un soutien économique, militaire, social et financier solide aussi longtemps qu'il le faudra", insistent les 27.