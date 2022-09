Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir du discours de Poutine au Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a prononcé vendredi son discours devant l'élite politique du pays au Kremlin consacré à l'annexion de quatre régions d'Ukraine, à la suite de "référendums" largement dénoncés par Kiev et ses alliés occidentaux. "Nous signons aujourd'hui un accord sur l'intégration" de ces régions à la Russie, a déclaré Vladimir Poutine devant le gouvernement, les députés et sénateurs, et d'autres représentants de l'Etat russe.

Il a également signé l'annexion de quatre régions d'Ukraine à la Russie lors d'une cérémonie au Kremlin en présence des quatre dirigeants prorusses de ces territoires contrôlés en totalité ou en partie par Moscou. Les quatre dirigeants et Vladimir Poutine ont signé tour à tour les documents d'annexion devant un public composé de membres du gouvernement, de députés et de sénateurs, et d'autres membres de l'élite politique russe avant de se prendre par les mains et de scander "Russie!" à l'unisson avec la salle.

L'Ukraine doit cesser "immédiatement les hostilités"

Ensuite, Vladimir Poutine a appelé l'Ukraine à "cesser immédiatement les hostilités" et à négocier. Dans son discours, le maître du Kremlin a affirmé que les habitants des régions du sud et l'est de l'Ukraine annexées par la Russie seront "nos citoyens pour toujours". "Les gens ont voté pour notre avenir commun", a-t-il ajouté.

Faire de la Russie une "colonie", Nord Stream... Poutine s'en prend à l'Occident

Le président russe a également adressé quelques critiques à l'égard de l'Occident, qu'il accuse de vouloir faire de la Russie une "colonie". "L'Occident est prêt à tout pour préserver le système néocolonial qui lui permet de parasiter et, en réalité, de piller le monde entier", a dénoncé le président russe devant l'élite politique. "Ils veulent nous voir comme une colonie", a-t-il fustigé.

Il a aussi accusé les Occidentaux d'être à l'origine des explosions qui ont causé les fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2.

Poutine balaye le retour de l'URSS

Au cœur de sa prise de parole, Vladimir Poutine a assuré que son pays "n'aspire pas" à restaurer l'URSS, malgré l'offensive en Ukraine et l'annexion de quatre régions ukrainiennes à la suite de "référendums" dénoncés par Kiev et les Occidentaux. "L'URSS a disparu, le passé ne peut être ramené. Et la Russie n'a pas besoin de cela aujourd'hui, nous n'y aspirons pas", a-t-il martelé.