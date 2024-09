Ukraine : la victoire de Kiev sur la Russie dépend des États-Unis, dit Volodymyr Zelensky

La "victoire" de l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie dépend "essentiellement" du soutien américain, a déclaré mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces déclarations interviennent à l'approche de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis qui risque de changer la donne pour Kiev en cas de la victoire du républicain Donald Trump.

Ce "plan de victoire (...) dépend essentiellement du soutien des États-Unis" et "des autres partenaires", a dit Volodymyr Zelensky, précisant qu'il allait en discuter avec le président sortant Joe Biden. Il doit être dévoilé avant le deuxième sommet pour la paix en Ukraine attendu pour la fin de l'année et vise à "sérieusement renforcer l'Ukraine" et à "contraindre la Russie à mettre fin à la guerre", a-t-il précisé.

Des républicains divisés sur l'Ukraine

Le chef de l'Etat ukrainien avait déjà mentionné la préparation de ce plan au cours d'une conférence de presse fin août, sans donner plus de détails. Il s'était alors borné à dire que l'incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk entamée au début du même mois en faisait partie, avec l'espoir d'établir un rapport de force plus favorable à Kiev au moment d'éventuelles négociations de paix avec Moscou.

Les républicains sont profondément divisés sur l'Ukraine et un succès à l'élection de Donald Trump face à Kamala Harris, l'héritière politique de Joe Biden, pourrait radicalement modifier la politique étrangère de Washington. Des collaborateurs de Donald Trump ont laissé entendre qu'en cas de victoire, ils utiliseraient l'aide pour forcer Kiev à faire des concessions territoriales à la Russie afin de mettre fin à la guerre.