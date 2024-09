Missiles livrés à la Russie : Paris, Berlin et Londres annoncent des sanctions contre l'Iran

Les gouvernements français, allemand et britannique ont condamné ce mardi "l'exportation par l'Iran et l'acquisition par la Russie de missiles balistiques iraniens" et annoncé qu'ils allaient prendre de nouvelles sanctions contre Téhéran visant notamment le transport aérien. "Nous avons maintenant confirmation que l'Iran a effectué ces transferts" de missiles, ont indiqué dans un communiqué commun les diplomaties des trois pays.

Une "escalade" dans la guerre

"Nous prendrons des mesures immédiates pour dénoncer nos accords bilatéraux de services aériens avec l'Iran", écrivent Paris, Berlin et Londres. "En outre, nous allons travailler à la désignation d'individus et d'entités impliqués dans le programme de missiles balistiques de l'Iran et le transfert à la Russie de missiles balistiques et d'autres armes", ont-ils ajouté. "Nous travaillerons également à la mise sous sanctions de la compagnie aérienne Iran Air", ont-ils poursuivi.

Les trois pays dénoncent cette livraison qu'ils qualifient d'"escalade" dans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. "Cette escalade, provoquée à la fois par l'Iran et la Russie, constitue une menace directe pour la sécurité européenne", estiment-ils. Lundi, l'Union européenne avait assuré que les Occidentaux disposaient d'"informations crédibles" sur des livraisons de missiles balistiques iraniens à la Russie. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a formulé mardi les mêmes accusations, annonçant également des sanctions imminentes contre la compagnie aérienne nationale Iran Air.