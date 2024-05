Ukraine : des frappes russes font deux morts et une quinzaine de blessés

Les attaques ont eu lieu alors que les chrétiens orthodoxes d'Ukraine et de Russie célébrent la fête de Pâques. Un tir de roquette a tué deux personnes à Pokrovsk, dans la région de Donetsk (est), a déclaré son gouverneur, Vadim Filachkine, dans un message sur Telegram.

La localité se trouve à environ 60 km au nord-ouest de la ville de Donetsk, la capitale de la région tenue par les Russes et dont Moscou revendique l'annexion. A Kharkiv, un bombardement russe a fait au moins dix blessés, selon le gouverneur de cette région du nord-est, Oleg Synegoubov.

Il a affirmé sur Telegram que les forces de Moscou avaient frappé le centre de la ville avec "une bombe aérienne guidée". L'armée russe intensifie le recours à ces bombes guidées larguées par avion, à la puissance très destructrice et équipées d'ailerons leur permettant de planer pour augmenter leur rayon d'action.

Une autre attaque, dans la nuit, avait fait six blessés, dont une petite fille née en 2015, avait indiqué plus tôt Oleg Synegoubov. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré 24 drones Shahed de fabrication iranienne sur son territoire pendant la nuit, et que 23 d'entre eux avaient été abattus.

"Avec un tel allié, la vie vaincra définitivement la mort"

Sur le champ de bataille, l'armée russe a revendiqué la prise d'un nouveau village, Otcheretyné, dans la région de Donetsk. Ces derniers mois, Moscou revendique régulièrement la prise de contrôle de petites localités de la zone.

L'armée ukrainienne est sur la défensive depuis l'échec de sa grande contre-offensive l'été dernier. Pour Pâques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié un message vidéo dimanche depuis la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, au centre de la capitale.

Ayant troqué ses vêtements militaires habituels pour une chemise traditionnelle ukrainienne, il a qualifié Dieu d'"allié" de l'Ukraine. "Avec un tel allié, la vie vaincra définitivement la mort", a-t-il déclaré.

Le président Vladimir Poutine n'a pas mentionné explicitement la guerre

Au sein de la cathédrale, une exposition présente des icônes religieuses peintes sur des caisses de munitions. En Russie, le président Vladimir Poutine n'a pas mentionné explicitement la guerre, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale", dans son message de Pâques.

Il a en revanche remercié le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe qui soutient fermement l'invasion de l'Ukraine par Moscou, pour sa "coopération fructueuse dans la période difficile actuelle".