Ukraine : des coupures d'électricité imposées à Kiev après des frappes russes

Deux lignes de défense ont été construites dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, pour faire face à une éventuelle attaque des forces ukrainiennes, a annoncé dimanche le gouverneur de la région, Roman Starovoït. "Cette semaine, les travaux de construction de deux lignes de défense renforcées dans la région de Koursk ont été achevés", a écrit M. Starovoït sur Telegram, en précisant qu'une troisième ligne de défense devrait être construite d'ici le 5 novembre. "Nous sommes prêts à faire face à toute atteinte à notre territoire", a-t-il assuré.

Une autre ligne de défense est en train d'être construite dans la région de Belgorod, elle aussi située à la frontière avec l'Ukraine

Pour sa part, le gouverneur de la région russe de Belgorod, elle aussi frontalière de l'Ukraine, a annoncé samedi le début de construction d'une ligne de défense dans sa région. "Dans la région de Belgorod, on a commencé à mettre en place des fortifications défensives", a indiqué Viatcheslav Gladkov sur Telegram, en publiant des photos de plusieurs blocs de béton en forme d'une pyramide installés aux abords d'un village. La Russie, qui mène une offensive en Ukraine depuis fin février, a dénoncé à la mi-octobre une "augmentation considérable" des tirs ukrainiens sur plusieurs régions russes frontalières, dont celle de Belgorod, mais aussi celle de Koursk et de Briansk. Samedi, deux personnes ont été tuées dans les frappes ukrainiennes contre des infrastructures civiles dans la région de Belgorod, et environ 15.000 personnes sont restées sans électricité pendant plusieurs heures, selon les autorités locales.