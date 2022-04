Ukraine : dans le Donbass, les habitants de plus en plus sous pression des Russes

REPORTAGE

L'étau se resserre autour de Kramatorsk, la capitale du Donbass. La chute de cette petite cité industrielle de l'est de l'Ukraine symboliserait la prise de la région par l'armée russe. Dimanche soir, la ville de Kreminna, située à 70 km au nord-est de la capitale du Donbass, est tombée aux mains des Russes. L'inquiétude gagne depuis de plus en plus les habitants de Kramatorsk, comme Julian, 27 ans. "Il y a quelques jours, ils étaient à plus de 50 km de la ville, hier, 40 km. La situation est vraiment dure, violente", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

La Russie a lancé lundi son offensive dans l'est du pays pour "libérer" militairement la région du Donbass. Tous les jours, Julian, qui vit encore sur place, entend les combats se rapprocher. "Il y a de plus en plus de soldats russes. Ils nous bombardent des missiles, des roquettes et ainsi de suite", poursuit l'habitant de Kramatorsk.

Les civils pris pour cible

Les civils tentent à présent de fuir la ville. Plusieurs associations mettent à leur disposition des bus, depuis la destruction de la gare. Mais eux aussi, sont pris pour cible. C'est ce qu'affirme Yaroslav Boyko, qui dirige l'un des groupes de secours. "Maintenant, j'essaie de trouver des gilets pare-balles pour moi et mon équipe, particulièrement pour les chauffeurs de bus qui conduisent les habitants vers les zones d'évacuation. Si nous en trouvons, tout ira bien", explique-t-il.

Photos des dégâts à Kramatorsk prises par un habitant de la ville.

Crédits : Yaroslav Boyko

La ville de Kramatorsk compte en temps normal 150.000 habitants. Aujourd'hui, Yaroslav estime que plus des trois-quarts ont déjà fui la ville.