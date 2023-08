Ukraine : comment le secret est devenu la clé de voûte de la sécurité du président Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a-t-il échappé à une nouvelle tentative d'assassinat ? C'est ce qu'affirment les services de renseignement ukrainiens qui ont interpellé ce lundi une femme accusée d'avoir aidé la Russie à préparer une attaque contre le président.

Une sécurité parfois mise à mal

Cette dernière aurait recueilli depuis plusieurs semaines des renseignements concernant la visite de Volodymyr Zelensky dans la région de Mykolaïv, une zone proche de la ligne de front en vue d'une attaque aérienne au moment de la venue du président ukrainien. Cette informatrice aurait tenté d'établir l'heure et l'itinéraire provisoire du chef d'État dans la région afin de les transmettre aux services secrets russes pour leur permettre d'éliminer le président ukrainien.

La divulgation de ces informations capitales met à mal la sécurité de Volodymyr Zelensky, car le secret est la clé de voûte de sa protection, explique Anna. Interprète en Ukraine, elle a suivi le chef d'État dans plusieurs de ses déplacements.

Une traque sans relâche

"Je devais avoir mon passeport et mon accréditation sur moi. J'ai été interrogée également. Je suppose que les services ont vérifié mes informations. La voiture a été regardée et on a dû donner nos téléphones 30 minutes avant la rencontre dont on a appris le lieu qu'au dernier moment", confit-elle au micro d'Europe 1.

En cas de suspicion d'attentat, le protocole de sécurité du président Zelensky est renforcé. De leur côté, les services de sécurité ukrainiens traquent quotidiennement des individus soupçonnés de transmettre des informations pour aider l'armée russe.