Ukraine : au moins 41 morts et 180 blessés dans une frappe russe sur Poltava, annonce Zelensky

Au moins 41 personnes ont été tuées et 180 blessées dans une frappe de missile russe qui a notamment visé un institut militaire dans la ville de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, a annoncé mardi le président Volodymyr Zelensky. Selon Volodymyr Zelensky, deux missiles balistiques ont touché "un établissement d'enseignement et un hôpital voisin". "L'un des bâtiments de l'Institut des communications a été partiellement détruit. Des personnes se sont retrouvées sous les décombres", a-t-il déclaré sur Telegram.

Délai très court entre le moment du déclenchement de l'alerte antiaérienne et l'arrivée des missiles

"Plus de 180 personnes ont été blessées. Malheureusement, il y a beaucoup de morts. À l'heure actuelle, 41 personnes ont été déclarées mortes", a poursuivi Volodymyr Zelensky. Selon le ministère ukrainien de la Défense, la frappe a eu lieu dans un délai très court entre le moment du déclenchement de l'alerte antiaérienne et l'arrivée des deux missiles. "Ils ont surpris les gens en train d'évacuer vers l'abri souterrain", a-t-il expliqué.

"Grâce au travail coordonné des sauveteurs et des médecins, 25 personnes ont été secourues, dont 11 ont pu être dégagées des décombres. Les sauveteurs poursuivent actuellement leur travail", a ajouté le ministère. Des blogueurs militaires ukrainiens ont de leur côté affirmé que les missiles avaient pris pour cible une cérémonie militaire officielle en plein air.

"Les tragédies se répètent. Quand cela cessera-t-il ?"

La députée Mariana Bezougla, membre de la commission Défense du Parlement et très critique du commandement militaire ukrainien, a regretté sur Telegram qu'aucun officier de haut rang n'ait été puni pour avoir mis en danger des groupes de militaires au cours d'incidents similaires par le passé. "Les tragédies se répètent. Quand cela cessera-t-il ?", a-t-elle écrit.

Le président ukrainien a dit avoir ordonné "une enquête complète et rapide" sur les circonstances ayant permis cette attaque russe. Il a aussi promis de tenir la Russie "pour responsable" et une nouvelle fois appelé les alliés occidentaux de Kiev à livrer d'urgence davantage de systèmes de défense antiaérienne et à autoriser l'Ukraine à pouvoir frapper en profondeur le territoire russe avec les missiles de longue portée qui lui ont été fournis.