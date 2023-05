Ukraine : après Rome, Volodymyr Zelensky se rend à Berlin pour préparer sa contre-offensive

Volodymyr Zelensky poursuit ses déplacements en Europe. Après un passage dans la capitale italienne, le président ukrainien est arrivé à Berlin, en Allemagne, ce dimanche 14 mai. Il y rencontrera notamment le chancelier Olaf Schulz pour discuter du nouveau plan adopté par le gouvernement : 2,7 milliards d'euros seront débloqués pour livrer de nouvelles armes à l'Ukraine, mais également des chars, des blindés, des drones et des systèmes de défense anti-aérienne.

Préparation de la contre-offensive

Il s'agit de la livraison allemande la plus importante depuis le début de la guerre. Ce samedi 13 mai, Volodymyr Zelensky a rendu visite au président et à la cheffe du gouvernement italien pour les remercier de leur soutien : "Je suis venu vous remercier pour votre aide, pour le bien de notre pays, car nous voulons la paix", avait-il déclaré à Giorgia Meloni. Cette tournée européenne est l'occasion pour le chef de l'État ukrainien de préparer une contre-offensive.

"Il essaye d'avoir une tournée diplomatique pour s'assurer du soutien constant de l'Union européenne et surtout, il va réclamer des armements supplémentaires car il en a véritablement besoin pour que cette guerre se termine d'ici la fin de l'année", a expliqué Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes. Le Royaume-Uni a également annoncé ce jeudi la livraison de missiles à longue portée, une première depuis le début du conflit et un nouvel atout crucial. Pour le moment, Volodymyr Zelensky ne met pas en pratique son plan de contre-offensive et préfère attendre car un lancement prématuré entraînerait beaucoup de pertes.