Ukraine : à Lille, un rassemblement pour célébrer l'indépendance et réclamer la fin de la guerre

Ce jeudi marque les six mois de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aussi l'indépendance du pays vis-à-vis de l'ex-URSS. À cette occasion, plusieurs rassemblements étaient organisés partout en France et notamment à Lille, où 150 personnes se sont rassemblées. Des drapeaux bleu et jaune, des pancartes "Stop à la guerre" et l'hymne ukrainien résonne sur cette place lilloise. Des Ukrainiens sont en tenues traditionnelles pour célébrer l'indépendance de leur pays. Parmi eux, Oleksandra, étudiante en médecine, cela fait six mois qu'elle est en France.

"Je passe mes soirées à pleurer en regardant les informations"

Elle est émue de voir autant de monde rassemblé pour dénoncer l'invasion russe. "Cela me touche beaucoup. Parfois le soir, je passe mes soirées à pleurer en regardant les informations", raconte-t-elle au micro d'Europe 1."J'ai de la famille qui est restée en Ukraine près de l'usine de Zaporijia. Je m'inquiète pour eux. Ils seront les premiers touchés par la radiation s'il y a une explosion", ajoute-t-elle. Mais il n'y a pas que des Ukrainiens.

© MAXIMILIEN CARLIER / EUROPE 1

Des réfugiés devenus plus que des amis

Laurent est français, il a hébergé des réfugiés et porte sur lui un tee-shirt bleu : "Je suis Ukrainien." "Au départ, on les a accueillis et on ne les connaissait pas", retrace-t-il."Ensuite, par la force des choses, après quelques cours de français, ce sont devenus nos amis. Aujourd'hui, c'est ma famille, ma famille ukrainienne. C'est pour cela que je porte ce maillot avec ce message." Pour l'organisatrice de ce rassemblement, "il est important de continuer à parler de conflit, afin d'éviter que la guerre et les crimes de guerres ne deviennent une banalité".