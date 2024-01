Ukraine : 11 morts dont cinq enfants dans une frappe russe sur Pokrovsk, dans l'est du pays

Au moins onze personnes ont été tuées, dont cinq enfants, et huit blessées samedi lors d'une frappe russe ayant notamment visé la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional. Les frappes au bilan particulièrement lourd se sont multipliées depuis fin décembre en Ukraine et en Russie, signe d'une montée de la violence alors que le conflit dure depuis deux ans, avec un front globalement figé.

Six personnes, dont deux enfants, seraient sous les décombres

"Les Russes ont frappé la région avec des missiles S-300, tuant onze personnes et en blessant huit autres. Le coup principal a été porté à Pokrovsk et Rivné de la communauté de Myrnograd", a indiqué sur Telegram Vadim Filachkine, à la tête de la région de Donetsk. Il a diffusé des photographies montrant des secouristes s'affairant autour de débris. Selon lui, la frappe a endommagé six maisons, à Pokrovsk et une à Rivné.

Selon les services de secours, six personnes, dont deux enfants, pourraient se trouver sous les décombres de deux bâtiments touchés. "Les Russes ont simplement frappé des immeubles résidentiels ordinaires, des maisons privées", a dénoncé le président Volodymyr Zelensky, assurant qu'aucune frappe russe "ne restera sans conséquence". La ville de Pokrovsk, qui comptait 60.000 habitants avant la guerre et qui est située à une cinquantaine de kilomètres du front, avait déjà été touchée par un bombardement meurtrier en août 2023, qui avait fait neuf morts et 82 blessés.

Ailleurs en Ukraine, un adulte et deux enfants ont été blessés dans des bombardements dans la région de Kherson, dans le Sud, une personne est morte à Toretsk, près de Bakhmout, et une autre a été tuée et deux blessées à Nikopol, dans l'Est, selon les autorités régionales respectives.

Les frappes se multiplient de part et d'autres

Dans les territoires occupés par la Russie, deux personnes ont été tuées par des bombardements ukrainiens sur Makiïvka et Gorlivka, dans l'Est, lors d'une attaque qui a aussi fait plusieurs blessés, ont indiqué les autorités locales installées par Moscou. La Russie a aussi affirmé avoir abattu quatre missiles ukrainiens visant la Crimée, péninsule annexée en 2014 et régulièrement visée par des frappes des forces de Kiev. Elle a aussi dit avoir détruit six missiles ukrainiens navals Neptune au-dessus de la mer Noire.

De son côté, l'armée ukrainienne a affirmé avoir frappé la base aérienne de Saki dans l'Ouest de la Crimée, la péninsule étant un important nerf pour la logistique des forces russes en Ukraine. Les frappes se multiplient de part et d'autres ces derniers jours, la Russie ayant notamment massivement bombardé des villes ukrainiennes à deux reprises : vendredi 29 décembre (55 morts) et mardi (six morts).

L'Ukraine a pour sa part visé à de multiples reprises la ville russe de Belgorod, à 50 km de la frontière, dont notamment lors d'une attaque sans précédent samedi dernier, qui a fait 25 morts. Ces attaques ont également fait des centaines de blessés. Dans cette ville et face au risque de bombardements ukrainiens, les autorités ont annulé la célébration nocturne du Noël orthodoxe, après avoir déjà prolongé les vacances scolaires jusqu'au 19 janvier et proposé aux habitants de cette ville de 300.000 âmes d'évacuer.

Ces mesures inédites pour une grande ville en Russie donnent un coup aux ambitions du Kremlin, qui s'est toujours efforcé de donner l'image que le conflit n'affecte pas directement le quotidien et la sécurité des Russes.