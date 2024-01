Russie : des femmes de soldats mobilisés sur le front ukrainien protestent sous les murs du Kremlin

Des femmes de Russes mobilisés pour combattre en Ukraine ont déposé symboliquement samedi des fleurs sur la flamme du soldat inconnu sous les murs du Kremlin, en signe de protestation, pour demander le retour de leurs maris du front. La colère prend de l'ampleur depuis des mois chez les proches des réservistes mobilisés sur ordre de Vladimir Poutine en septembre 2022, un sujet sensible pour les autorités qui se sont jusqu'à présent gardées de réprimer ce mouvement de fronde naissant. Samedi, elles étaient une quinzaine malgré le froid à déposer des fleurs rouges sur cet important symbole en plein cœur de Moscou.

"Personne ne restera silencieux"

"Nous voulons attirer l'attention des autorités et du public sur notre appel. Nous avons essayé plusieurs moyens. Nous avons lancé un appel écrit aux députés, aux responsables, aux administrations, mais nous n'avons pas été entendus", a expliqué à l'AFP Maria, directrice des ventes de 47 ans. Son mari a été mobilisé en novembre 2022, il y a plus d'un an. "Ce n'est pas juste. Ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires", plaide-t-elle, avant d'ajouter : "Nos hommes ne peuvent pas rester là-bas aussi longtemps."

Maria Semionova, assistance juridique, appelle pour sa part les autorités à "négocier la paix" en Ukraine, après deux ans de conflit. La police n'a pas jugé bon de se mêler de l'action de ces femmes de mobilisés samedi, bien que tout début de contestation soit d'ordinaire sévèrement réprimé en Russie, signe que la question est délicate pour le Kremlin. Paulina, mère d'un enfant d'un an, souligne que leur action est "la seule action pacifique qui n'a pas encore été interdite par la loi".

"J'ai l'impression que nous les dérangeons. Mais personne ne restera silencieux. Nous sortirons tous les jours, tous les samedis, nous déposerons des fleurs" pour attirer l'attention sur leur situation, poursuit-elle. "À un moment donné, il sera impossible de nous ignorer", lance celle qui veut "retrouver (s)on mari, le père de (s)on enfant." L'activisme des femmes de mobilisés a été largement ignoré par les médias d'État russes, alors que le Kremlin tient à afficher une image d'unité autour de Vladimir Poutine avant sa réélection inévitable lors de la présidentielle de mars 2024. Selon Vladimir Poutine, 244.000 mobilisés combattent actuellement en Ukraine sur une force totale de 617.000 hommes.