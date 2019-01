Turquie : arrestation de deux Françaises soupçonnés d'être liées au groupe EI

Douze personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le groupe Etat islamique, dont deux Françaises recherchées par Interpol, ont été arrêtées en Turquie, a rapporté mercredi l'agence étatique Anadolu.

Des Françaises objets de notices d'Interpol. Les suspects, parmi lesquels figurent aussi des ressortissants de Syrie et d'Algérie, ont été placés en détention après des coups de filet antiterroristes dans la province de Bursa, dans le nord-ouest, selon Anadolu. Trois femmes ont été arrêtées, dont les deux Françaises faisant l'objet de notices rouges et bleues et d'Interpol, selon Anadolu et l'agence DHA.

Des suspects passés par la Syrie. Certains des suspects se trouvaient en Syrie avec l'EI avant de venir à Bursa, la quatrième province la plus peuplée de Turquie (deux millions d'habitants), a indiqué l'agence sans donner davantage de détails. Cinq suspects ont été conduits dans des centres d'expulsion, selon Anadolu.