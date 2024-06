Tuerie dans une école au Texas: un policier inculpé pour mise en danger d'enfants

L'ancien chef de la police du district scolaire d'Uvalde au Texas, dans le sud des Etats-Unis, a été inculpé pour mise en danger d'enfants plus de deux ans après la tuerie dans une école de la ville, ont rapporté plusieurs médias américains jeudi. En mai 2022, un homme armé d'un fusil d'assaut avait fait irruption dans une école primaire d'Uvalde, tuant 19 enfants de 9 à 10 ans, et deux enseignantes de 44 et 48 ans.

Dans la foulée, le délai d'intervention de la police pour faire cesser le massacre avait provoqué la colère et l'incompréhension, les 19 agents sur place attendant l'assaut d'une unité spécialisée. Pete Arredondo, 52 ans, a été accusé d'abandon et de mise en danger d'enfants, ont annoncé plusieurs médias américains, citant des sources judiciaires.

"Cascade d'échecs"

Avec M. Arredondo, l'ancien agent de la police scolaire, Adrian Gonzales, a également été nommé dans l'acte d'accusation, a rapporté CNN. Un agent de la prison a refusé de commenter auprès de l'AFP et la prison n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. En janvier 2024, le ministère américain de la Justice a reconnu une "cascade d'échecs" dans la réaction des forces de l'ordre dans cette fusillade.

À la suite du massacre d'Uvalde, ainsi que d'autres tueries qui ont choqué le pays, le Congrès américain a passé une loi instaurant de nouvelles limitations sur la détention d'armes à feu, la plus importante en près de 30 ans, mais bien en deçà de ce que voulait le président Joe Biden. En mai, les familles des enfants tués et blessés lors de la tuerie ont conclu un accord de deux millions de dollars avec la municipalité d'Uvalde.