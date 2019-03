Trump se prononce pour la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le Golan

Le président américain Donald Trump s'est dit jeudi favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur la partie du Golan occupée et annexée par Israël, une décision qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

"Après 52 ans, il est temps pour les Etats-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur le Golan, qui a une importance stratégique pour l'Etat d'Israël et la stabilité régionale", a tweeté Donald Trump. Cette annonce intervient à quatre jours de la visite de la Maison Blanche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en pleine campagne pour sa réélection à l'approche des législatives du 9 avril.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!