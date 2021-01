Trump invite les Américains à "prier" pour le succès de l'administration Biden

Le président Donald Trump a invité mardi les Américains à "prier" pour le succès de la future administration Biden, dans une allocution de fin de mandat. "Cette semaine, une nouvelle administration va être investie et nous prions pour qu'elle réussisse à maintenir l'Amérique en sécurité et prospère", a affirmé le président sortant selon des extraits de ce discours retransmis par la Maison-Blanche. Par ailleurs, le milliardaire républicain s'est vanté mardi d'avoir "uni" le monde face à la Chine et de ne pas avoir lancé de nouvelle guerre durant son mandat.

Fier de "ne pas avoir déclenché de nouvelle guerre"

"Nous avons redynamisé nos alliances et uni les nations du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant", a-t-il affirmé, selon des extraits du discours, qui sera diffusé prochainement selon la Maison Blanche. "Je suis tout particulièrement fier d'être le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelle guerre", s'est aussi targué le milliardaire républicain.