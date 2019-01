Trump dit souhaiter un nouveau sommet avec Kim Jong Un

Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait hâte de tenir un nouveau sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui s'était dit la veille prêt à rencontrer une nouvelle fois le président américain à tout moment.

"Hâte de rencontrer le président Kim". "J'ai moi aussi hâte de rencontrer le président Kim qui réalise très bien que la Corée du Nord possède un formidable potentiel économique !", a écrit Donald Trump dans un bref tweet.

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential!