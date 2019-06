Trump dévoile, à son insu, une partie de l'accord avec le Mexique

Donald Trump a assuré mardi qu'une partie de l'accord sur l'immigration conclu avec le Mexique restait confidentielle et a nargué les journalistes en brandissant une page du document... qu'ils se sont empressés de déchiffrer.

"La grande majorité de l'accord avec le Mexique n'a pas encore été révélée", a tweeté dans la matinée le président américain qui s'est dit "très content" de l'issue des tractations avec son voisin.

Menacé de se voir imposer des droits de douane, Mexico s'est engagé vendredi soir à prendre plusieurs mesures pour freiner les migrants originaires d'Amérique centrale qui traversent son territoire avant d'entrer clandestinement aux États-Unis. La plupart de ces mesures, dont des renforts à la frontière avec le Guatemala, avaient été convenues lors de négociations antérieures, a toutefois assuré le New York Times, minimisant la portée de l'accord.

"Je ne sais pas où le Times est allé chercher son histoire", a rétorqué mardi le milliardaire républicain qui avait déjà évoqué la veille une clause secrète "très puissante" aux mains des États-Unis. Comme pour le prouver, il a sorti un papier blanc de sa veste lors d'un échange avec la presse. "Voici l'accord", a-t-il lancé, avant de se reprendre : "Non, je vais laisser Mexico le divulguer au bon moment".

President Trump pulls a piece of paper from his jacket he says is one page of a secret agreement with Mexico: "I am going to let Mexico do the announcement at the right time."



The Mexican foreign minister indicated there is no secret or outstanding deal https://t.co/59eIO0RnhHpic.twitter.com/Exl3EOdbNQ