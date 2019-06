Trump assure ne pas être "pressé" de lancer des frappes contre l'Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi ne pas être "pressé" de répondre militairement à l'Iran, expliquant avoir annulé au dernier moment des frappes prévues jeudi soir car elles auraient fait de nombreuses victimes.

Dans une série de tweets matinaux, Donald Trump a détaillé le déroulement de la soirée de jeudi. "Nous étions armés et prêts à riposter la nuit dernière contre trois sites différents quand j'ai demandé combien (de personnes) allaient mourir. 150 personnes, monsieur, a été la réponse d'un général. 10 minutes avant la frappe, je l'ai stoppée, (ce n'était) pas proportionné par rapport à une attaque contre un drone", a écrit le président américain.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

Jeudi, l'Iran a abattu un drone américain ayant, selon Téhéran, violé son espace aérien. Les États-Unis affirment eux qu'il a été abattu dans l'espace aérien international. "Je ne suis pas pressé, notre armée est (...) prête et de loin la meilleure au monde", a ajouté Donald Trump, se félicitant que les sanctions américaines contre l'Iran soient "cinglantes". "L'Iran ne sera JAMAIS autorisé à avoir d'armes nucléaires, pas contre les États-Unis, et pas contre le MONDE !", a-t-il lancé.

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!