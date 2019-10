Troubles en Catalogne : Manuel Valls réclame "la convocation d’élections au Parlement catalan"

INTERVIEW

Barcelone a vécu une nouvelle nuit de tensions dans la nuit de jeudi à vendredi, au quatrième jour de la mobilisation des indépendantistes catalans contre la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Manuel Valls, désormais conseiller municipal de Barcelone, suit la situation de près. Et il a ses idées pour sortir de ce qu’il nomme "une impasse".

"Toute l’opposition, les grandes formations constitutionnalistes, de droite ou de gauche, nous demandons et la démission du président du gouvernement régional, qui est dépassé par les événements, qui tient des propos toujours plus incendiaires, et la convocation d’élections au Parlement catalan", a plaidé l’ancien Premier ministre français. "C’est le seul moyen de se sortir de cette situation."

Autre demande formulée par Manuel Valls : "Nous sommes nombreux à demander à ce que le gouvernement espagnol utilise un article pour reprendre la main sur la coordination des forces de sécurité", déroule-t-il. "Ici il y a une police autonome particulièrement importante, qui fait d’ailleurs son travail face aux manifestants, mais c’est l’un des éléments que nous demandons, c’est qu’il y ait davantage d’autorité depuis Madrid sur ces questions de sécurité."