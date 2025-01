Trêve à Gaza : pourquoi les libérations d'otages ce jeudi ont été marquées par un regain de tensions entre Israël et le Hamas

Huit personnes retenues en otage dans la bande de Gaza ont été libérés ce jeudi par le Hamas. Pour l'occasion, l'organisation terroriste n'a pas hésité à mettre en scène la libération des captifs, provoquant l'indignation en Israël. Le Premier ministre de l'État hébreu n'a pas attendu longtemps pour sanctionner un tel agissement, notamment en retardant de plusieurs heures la libération de prisonniers palestiniens.

Enfin libres. Ce jeudi, huit otages retenus dans la bande de Gaza ont été libérés, dans le cadre de l'accord signé entre le Hamas et Israël, permettant la libération d'une trentaine d'otages sur plusieurs semaines et l'arrêt des combats.

Une mise en scène cynique...

Mais ce jeudi, avant d'être prise en charge par les délégués de la Croix-Rouge, l'otage israélienne Agam Berger âgée de 20 ans, a dû monter sur une estrade, accepter de la main des miliciens cagoulés et armés qui l'entouraient, une sorte de diplôme de libération et un sac censé contenir des souvenirs de sa longue période de détention. Puis, elle a adressé un signe de main à la foule et esquisser un sourire forcé.

Une mise en scène similaire à celle de la libération quelques jours plus tôt de quatre autres soldats israéliens détenus dans la bande de Gaza depuis plus de quinze mois, et dont le cynisme avait suscité l'écœurement en Israël.

...Et sanction immédiate

Plus grave encore, les attroupements formés hier en fin de matinée autour de la libération de deux autres otages israéliens et de cinq otages thaïlandais ont menacé la vie des captifs. Des milliers de Gazaouis s'étaient rassemblés autour du lieu où la Croix-Rouge devait recueillir les otages. Mais la foule s'est faite dense, menaçant la sécurité de ces derniers et provoquant la colère du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.

Ce dernier a réagi en dénonçant des scènes choquantes et en ordonnant la suspension de la libération des 110 détenus palestiniens, comme cela était initialement prévu. Ils ont finalement été relâchés avec 3 heures de retard. Les dirigeants israéliens affirment depuis avoir obtenu des garanties pour que les prochaines libérations d'otages se déroulent sans incident. D'autant que nouvelles libérations doivent avoir lieu ce week-end.