Toyota pourrait quitter le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord

Le plus important constructeur d'automobiles japonais, Toyota, pourrait abandonner la production au Royaume-Uni si la sortie de l'Union européenne ne se faisait pas sur la base d'un accord apportant des garanties, a déclaré aux médias nippon le patron de Toyota Europe.

Un retrait du Royaume-Uni ou une réduction de la production. "Si l'environnement des affaires devient très très difficile", un retrait "doit figurer aussi parmi les options", a déclaré Johan Van Zyl, en marge du salon de l'automobile de Genève, selon les propos rapportés par le quotidien économique japonais Nikkei. D'après la même source, Johan Van Zyl a également évoqué d'autres possibilités, dont la réduction de la production ou des investissements.

Une porte-parole de Toyota à Tokyo a confirmé la teneur de l'échange de Johan Van Zyl avec les journalistes, précisant qu'il s'agissait de "propos généraux" en réponse à une question sur la possibilité de quitter le sol britannique. "Un Brexit dur n'est pas souhaitable", a ajouté Johan Van Zyl.

3.000 emplois supplémentaires menacés ? Toyota emploie plus de 3.000 salariés dans ses deux usines en Grande-Bretagne, dont une fabrique de moteurs au pays de Galles. Le mois dernier, son compatriote et concurrent Honda a annoncé l'abandon de la production en terre britannique via la fermeture de son usine de Swindon en 2021. Ce site, le seul en Europe du géant nippon, est le principal employeur de la ville du sud-ouest de l'Angleterre, avec 3.500 salariés.

Vers un Brexit sans accord ? À moins d'un mois de la date officielle du Brexit, les discussions entre négociateurs britanniques et européens n'ont toujours pas permis de sortir de l'impasse, augmentant le risque d'un nouveau rejet de l'accord de divorce par les députés britanniques. Cet échec renforce aussi le spectre d'une sortie brutale de l'UE le 29 mars avec toutes ses conséquences dommageables pour l'économie.