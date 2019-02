Texas : quatre enfants découverts affamés dans une grange, dont deux enfermés dans une cage

Quatre enfants d'un à cinq ans souffrant de malnutrition ont été découverts mardi dans une grange du comté de Wise au Texas. Les deux plus âgés étaient enfermés dans une cage pour chiens, a rapporté l'agence Associated Press.

Des enfants privés de nourriture. Les quatre enfants ont été découverts dans un bâtiment en dehors du domicile familial alors que les agents avaient été appelés pour une dispute entre la mère de famille et le père de l'un des enfants. Les trois garçons (d'un, trois et cinq ans) et la fillette (4 ans) étaient affamés et déshydratés alors que le réfrigérateur de la grange était rempli de nourriture mais "rendu inaccessible", selon l'agence de presse, qui ne donne pas plus de détails.

Quatre chefs d'accusation. Les deux aînés étaient enfermés dans une cage pour chien de 90 centimètres carrés tandis que les deux autres enfants étaient à peine vêtus et sales. Ils ont été pris en charge par les services sociaux et seront placés en famille d'accueil. Les parents, tous deux 24 ans, ont été interpellés et font l'objet de quatre chefs d'accusation liés à la mise en danger de mineurs. Ils risquent entre deux et 20 ans de prison.

Une nouvelle "maison de l'horreur". En janvier dernier, 13 frères et sœurs âgés de 2 à 29 ans avaient été découverts en état de malnutrition, enfermés et parfois enchaînés par leurs parents en Californie. L'affaire avait été surnommée "la maison de l'horreur".