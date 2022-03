Terre, sable et bulldozers... A Kiev, les habitants se bunkérisent par tous les moyens

REPORTAGE

Au 25éme jour de la guerre en Ukraine, la situation se tend à Kiev. Pas un jour ne passe sans entendre des bombardements dans les faubourgs de la ville, pas un jour sans descendre aux abris pour éviter des missiles. La pression sur la capitale est toujours aussi pesante et pourtant Kiev n'est toujours pas tombée entre les mains des soldats russes. La capitale ukrainienne s'est transformée en un véritable bunker.

De la terre, du sable et des bulldozers pour créer des barrages

Les habitants de la ville exploitent tout ce qu'il est possible d'employer afin de bloquer des routes, construire des chicanes, empêcher des blindés de manœuvrer, ou encore des hommes de se déplacer. Dans le sud-ouest de la ville, de la terre, du sable, des blocs de béton, de la ferraille, des remorques de camions sont utilisés pour créer des barrages. Des bulldozers sont également mobilisés car même un char peut avoir du mal à les pousser.

Sans oublier les wagons de chemin de fer, là où il y a des voies, et des tramways lorsque c'est possible. Bien sûr, il faut ajouter à cette liste, les barbelés et les tranchées, parfois tous les 500 mètres sur certains grands axes qui permettent l'accès au centre-ville.

Des inconvénients pour les civils

Tous ces obstacles sont des inconvénients pour les civils. Ils doivent faire face à des contrôles sur beaucoup de check-point et les croisements en voiture deviennent compliqués sur les chicanes. A tel point qu'il y a une espèce de double emploi sur certains postes, des volontaires en armes avec une kalachnikov en bandoulière. Ils ont aussi des petits drapeaux vert et rouge, comme ceux des chantiers, et se retrouvent à organiser la circulation pour éviter les accidents.