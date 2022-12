Taxe carbone européenne : ce que cela va changer sur votre facture

Une taxe pour limiter la pollution. Après plus de 30 heures de négociations, les législateurs européens ont fini par trouver un accord sur la réforme du marché européen du carbone, volet central du "Green deal" de l'Union européenne qui doit permettre de réduire de 55 % les émissions carbone d'ici à 2030... Les 27 ont accouché d'une taxe unique au monde, dont Europe 1 détaille les grandes lignes.

Le grand principe de cette taxe carbone, c'est d'en finir avec les droits gratuits à polluer pour préserver la compétitivité des entreprises européennes par rapport aux pays dont les normes environnementales sont moins exigeantes. Depuis dimanche, cette réforme du marché du carbone est étendue au chauffage des bâtiments ainsi qu'aux transports routier et maritime.

Les ménages seront donc impactés. Mais pour qu'il soit le plus limité possible, le Parlement européen a œuvré pour l'encadrer. À partir de 2027, les ménages paieront donc au maximum 45 euros par tonne de CO2 émis, un plafond garanti jusqu'en 2030. Soit une hausse très faible pour les ménages français puisque le prix actuel est de 44 euros la tonne. Son application pourrait d'ailleurs être repoussée d'un an, en 2028, si la flambée des prix de l'énergie venait à se poursuivre.