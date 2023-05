États-Unis : un tireur tue huit personnes dans un centre commercial au Texas

Un tireur a ouvert le feu samedi dans un centre commercial de la région de Dallas, dans l'État américain du Texas, et tué huit personnes avant d'être lui-même abattu, ont rapporté les autorités. "(Nous) avons trouvé sept individus décédés sur les lieux. Nous avons transporté neuf individus à l'hôpital (...) Parmi ceux que nous avons transportés, deux sont morts depuis", a déclaré Jonathan Boyd, chef des pompiers d'Allen, ville située dans le nord-est du Texas où a eu lieu la fusillade.

Un policier sur place

La tuerie a provoqué des scènes de panique au Allen Premium Outlets, un vaste centre commercial de la ville d'Allen, à quelque 40 kilomètres au nord de Dallas, rempli de nombreux clients venus y faire leurs achats du week-end. Un policier qui n'était pas en service se trouvait dans le centre commercial pour une autre affaire quand des tirs ont retenti vers 03H30 (20H30 GMT), a expliqué le chef de la police locale, Brian Harvey.

L'agent "a entendu des coups de feu, s'est rendu (sur les lieux) des coups de feu, a fait face au suspect et a neutralisé" l'individu, a rapporté le chef de la police locale. Il a, dans la foulée, appelé les secours. L'identité du tireur n'a pas été communiquée. Son corps a été retrouvé sans vie à l'arrivée de renforts de police, comme celui de six autres personnes.

Parmi les blessés transportés dans des hôpitaux voisins, "trois sont en train d'être opérés d'urgence et quatre" sont dans un état stable, selon le chef de pompiers. Parmi les personnes atteintes par les tirs se trouve un enfant de cinq ans, selon un responsable hospitalier cité par le média NBC News. Le gouverneur de l'Etat, Greg Abbott, a déploré une "tragédie indicible". Le président américain Joe Biden "a été informé de la fusillade", a déclaré un responsable de la Maison Blanche aux journalistes.

Chaos

Les autorités locales ont salué l'action du policier ayant abattu le tireur. "Nous avons une dette (...) envers les premiers intervenants qui se sont précipités (sur les lieux) des coups de feu et agi rapidement pour neutraliser la menace", a déclaré Keith Self, représentant républicain du Texas, dont la circonscription comprend la ville d'Allen.

Des images vidéo diffusées par la chaîne CNN montrent le tireur sortir d'une berline sur le parking du centre commercial et ouvrir le feu. Il était au départ question d'un éventuel deuxième tireur, selon les autorités, mais Brian Harvey a déclaré que la police estime que le suspect neutralisé, dont l'identité n'est pas encore connue, a "agi seul". Le tireur portait un équipement tactique, selon CNN.

Janet St. James, porte-parole de Medical City Healthcare, qui gère plusieurs centres de traumatologie dans le nord du Texas, a dit avoir reçu huit patients victimes de la fusillade âgés de 5 à 61 ans, selon NBC News.

Selon Jaynal Pervez, un témoin interrogé par la chaîne CBS et arrivé sur place après un appel de sa fille, présente dans le centre commercial, le chaos s'est emparé du site. "J'ai vu des chaussures, les téléphones des gens dans la rue", a-t-il témoigné.

Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés: 49.000 en 2021, contre 45.000 en 2020. Le site Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux Etats-Unis plus de 195 tueries de masse, c'est-à-dire où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées.